العتبة الكاظمية تلغي فعاليات “استبدال الرايتين” بسبب كورونا: الاحتفال داخلي

2020/03/11 | 22:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت العتبة الكاظمية في بغداد، اليوم الاربعاء، إلغاء الفعالية الجماهيرية الخاصة باستبدال الرايتين.⭕ العتبة الكاظمية المقدسةتعتذر عن إقامة مراسم استبدال الراياتبذكرى استشهاد الامام الكاظم علية السلام بسبب تفشي فايروس #كورونا pic.twitter.com/4ng7RtXVpi — محمد عظيم 🇮🇶🖤 (@mo7amdad) March 11, 2020 وذكر بيان للعتبة اطلعت “يس عراق” عليه، “حفاظاً على […]

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