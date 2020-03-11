الحلبوسي والمالكي يبحثان تشكيل الحكومة المقبلة

2020/03/11 | 22:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الوضع السياسي وجهود تشكيل الحكومة المقبلة

وأكد الجانبان أهمية الاسراع في تسمية رئيس الوزراء عبر دعم اللجنة السباعية وتشكيل حكومة تكون من أولوياتها استعادة هيبة الدولة ومواجهة الازمة الاقتصادية والصحية، وإجراء انتخابات مبكرة، مع التشديد على ضرورة أن تكون أية حكومة جديدة ممثلة لجميع مكونات العراق، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية.

ودعا الجانبان جميع القوى الوطنية الى التعاون من أجل أن تفرض الدولة سلطتها وهيبتها بهدف حفظ مصالح العراق وتحقيق تطلعات شعبه.

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