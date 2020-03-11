مراسل التغيير: تعرض قاعدة التاجي التي تضم قوات التحالف الدولي لقصف صاروخي

2020/03/11 | 22:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في تطور أمني خطير يشهده العراق في ظل الازمات السياسية والأمنية والصحية التي يمر بها.

أفاد مراسل التغيير، بتعرض قاعدة التاجي التي تضم قوات من التحالف الدولي لقصف صاروخي.

وأضاف، أن عدد الصواريخ التي سقطت على القاعدة بلغ عشرة صواريخ نوع كاتيوشا، دون خسائر مادية أو بشرية.

من جانب آخر، عثرت القوات الأمنية على عجلة نوع كيا تحمل منصة صواريخ وفيها ثلاثة صواريخ لم تنطلق جنوب منطقة الراشدية.

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