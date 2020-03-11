2020/03/11 | 22:20 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاعلام والاتصالات : رفع سعات الانترنت بنسبة 50٪ وبنفس الأسعار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/11 | 22:20.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام والاتصالات : رفع سعات الانترنت بنسبة 50٪ وبنفس الأسعار) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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