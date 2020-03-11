مستجدات كورونا حول العالم ..

2020/03/11 | 22:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأربعاء أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة باتت تعتبر فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والذي يتفشّى حول العالم “وباء عالمياً”.وصرّح للصحافيين في جنيف “يمكن تصنيف كوفيد-19 الآن على أنه وباء عالمي ..لم نشهد مطلقاً في السابق انتشار وباء عالمي بسبب فيروس كورونا”.قطر أعلنت وزارة […]

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