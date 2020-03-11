صادقون تكشف تلكؤ اللجنة السباعية في حل الخلافات بين الكتل السياسية

2020/03/11 | 22:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن كتلة صادقون احمد الكناني، اليوم الأربعاء، عدم فاعلية اللجنة السباعية وتلكؤها في حسم الخلافات بين الكتل.

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