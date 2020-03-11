إقليم كردستان يلغي احتفالات نوروز يغلق حدوده الداخلية ويوقف التنقل بين المدن 14 يوماً

2020/03/11 | 22:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أصدرت سلطات إقليم كردستان، اليوم الاربعاء، جملة قرارات تتضمن إلغاء احتفالات اعياد نوروز وتعليق التنقل بين محافظات كردستان وكذلك بين الاقليم وبقية محافظات البلاد لمدة 14 يوماً، في إجراءات وقائية لضمان عدم انتقال وباء كورونا.وذكر بيان عن لسان وزير داخلية الاقليم ريبر أحمد، أن “تنقلات المواطنين بين محافظات إقليم كردستان، ما […]

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