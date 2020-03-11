المهلة الدستورية تخنق القوى السياسية: ستمر دون رَقيب

2020/03/11 | 22:23 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل نت مرّ /11/ يوماً على انسحاب #محمد_توفيق_علاوي من تشكيل #الحكومة_العراقية، بعد فشله في التفاهم مع الأحزاب السياسية في #البرلمان_العراقي، /11/ يوماً ولا جديد يُذكر حول شخصية جديدَة.

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