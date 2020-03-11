حرق مقر عصائب اهل الحق جنوبي العراق

2020/03/11 | 22:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقدم مجهولون على حرق مقر عصائب اهل الحق في محافظة ميسان جنوبي العراق.الحادث وقع عقب تظاهرة امام قيادة شرطة ميسان للمطالبة باقالة قائد شرطة المحافظة والكشف عن قتلة ناشطين اثنين اغتيلا في المحافظة امس الثلاثاء.وقام مسلحون مجهولون مساء امس بأطلاق النار على الناشطين في الاحتجاجات عبد القدوس قاسم والمحامي كرار عادل قرب المنطقة الصناعية في مدينة العمارة مركز المحافظة، ولقيا حتفهما في الحال.ويتعرض الناشطون في الاحتجاجات الشعبية إلى هجمات، منسقة إلى حد بعيد، من قبيل الاختطاف والاغتيال والتعذيب، وعادة ما يتهم الناشطون فصائل شيعية على صلة وثيقة بإيران بعمليات الاغتيال، بينما تنفي الاخيرة تلك التهم.وتعهدت الحكومة العراقية مراراً بملاحقة المسؤولين عن عمليات اغتيال الناشطين، لكن دون نتائج تذكر لغاية الان.

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