نصيف: اللجنة السباعية لا تملك القرار الحاسم بتسمية رئيس الوزراء الجديد.. ’’الاباء’’ هم المتحكمون

2020/03/11 | 22:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

رأت النائب عن كتلة دولة القانون، عالية نصيف، الأربعاء (11 آذار 2020) أن اللجنة السباعية المشكلة من ...





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