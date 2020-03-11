ترامب يعلن بدء التحرك لايجاد علاج ولقاح لفايروس كورونا

2020/03/11 | 22:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاربعاء، بدء التحرك لايجاد علاج ولقاح لفايروس كورونا المستجد.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن "أميركا هي أعظم دولة في العالم.



لدينا أفضل العلماء والأطباء والممرضين وأخصائيي الرعاية الصحية.



إنهم أشخاص رائعون يقومون بأشياء غير عادية كل يوم".

وأضاف ترامب: "معاً نضع سياسة لوضع خطة للكشف عن علاج وإنشاء لقاح ضد كورونا".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، قوله إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يدرس إعلان تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة كارثة على المستوى الوطني.

وأوضحت "رويترز" أن الغرض من هذا الإجراء يكمن في الحصول على إمكانية لتخصيص أموال إضافية كبيرة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وفي غضون ذلك، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن إدارة الرئيس الأمريكي تميل إلى اتخاذ هذه الخطوة بالتوافق مع "قانون ستافورد"، مما سيتيح تخصيص ملغ قد يصل إلى 40 مليار دولار بشكل مساعدات عاجلة لمكافحة التفشي.

وأشارت الصحية الأمريكية غلى أن هذا الإجراء قد يتم اتخاذه" في وقت قريب بما فيه الكفاية".

وتأتي هذه الأنباء، في وفقت أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن انتشار النوع الجديد لفيروس كورونا الذي ينحدر من الصين يمثل وباءً عالميا، حيث وصلت هذه السلالة إلى أكثر من 100 دولة.

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