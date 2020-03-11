قيادي بالحكمة يكشف الية عمل اللجنة السباعية ويؤكد: قيادات الصف الاول لن يصلوا لرئاسة الوزراء

2020/03/11 | 22:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف القيادي في تيار الحكمة، صلاح العرباوي، اليوم الأربعاء (11 اذار 2020)، عن الية عمل (اللجنة السب...





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