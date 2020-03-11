2020/03/11 | 22:30 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة النجف: إصابة أحد أفراد عائلة القنصل الإيراني بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/11 | 22:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة النجف: إصابة أحد أفراد عائلة القنصل الإيراني بكورونا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة النجف: إصابة أحد أفراد عائلة القنصل الإيراني بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).