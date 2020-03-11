لجنة سباعيّة لاختيار رئيس الوزراء الجديد

2020/03/11 | 22:32 - المصدر: الصباح

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بغداد / متابعة الصباح

كشفتْ مصادر برلمانية لـ "الصباح" عن أنّ اللجنة السباعية التي تم تشكيلها من مكونات القوى الشيعية ستعقد عدة اجتماعات ولقاءات لاختيار عدد من الشخصيات المرشحة لمنصب رئيس الوزراء الجديد، إذ من المتوقع عرض اسم المرشح المتفق عليه على رئيس الجمهورية خلال أيام وضمن الفترة الدستورية.

وقال النائب المستقل عامر الفايز لـ "الصباح": إنّ "كتل المكون الشيعي شكلت لجنة سباعية من كتلها للتنسيق بينها وبين المكونات السياسية الأخرى ورئيس الجمهورية"، مبيناً أنّ "هذه اللجنة ستتوصل خلال الايام القليلة المقبلة لترشيح اسم من الاسماء المطروحة وتقدمه الى رئيس الجمهورية".



وأضاف أنّ "من مهام اللجنة أن تضع أسساً ومعايير معينة؛ ومن ثم يبدأ التفاوض على الاسماء المرشحة مع المكونات من القوى السياسية الأخرى، ثم تطرح على رئيس الجمهورية"، لافتاً إلى أن "هذه اللجنة ستحسم تسمية المرشح خلال الفترة القانونية وضمن معايير الدستور"...

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