{شبكة الإعلام} تطالب بالكشف عن مصير الزميلين {لطيف} و {التميمي}

2020/03/11 | 22:32 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

أعربَ العاملون في شبكة الاعلام العراقي، أمس الأربعاء، خلال تنظيم وقفتين احتجاجيتين في وقت واحد عن استنكارهم وإدانتهم الشديدين لحادثي خطف الزميل توفيق التميمي "مسؤول صحف المحافظات" في صحيفة "الصباح" والزميل مازن لطيف.

حضر الوقفة الاحتجاجية الأولى رئيس مجلس الأمناء جعفر الونان ورئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور فضل فرج الله، بينما حضر الوقفة الثانية رئيس تحرير صحيفة "الصباح" علي حسن الفواز، ورفع العاملون في الشبكة والصحيفة شعارات تطالب الجهات الأمنية المعنية بأن تأخذ دورها الحقيقي وتتحمل مسؤوليتها الفعلية بالعمل الجاد والمباشر على متابعة والكشف عن القائمين على هذه الاعمال الإجرامية التي تتنافى مع أبسط حقوق الانسان وحرية الاعلام المتضمنة في الدستور واللوائح والمواثيق الدولية، والمطالبة بتقديم الجناة للقضاء العادل بما يضع حداً لممارسات الترهيب والتكميم للمجاميع المسلحة.

وتطلّع العاملون في الشبكة ومجلس الأمناء وصحفيو "الصباح" خلال تنظيم وقفتيهم الاحتجاجيتين الى توفير البيئة الآمنة للعمل الاعلامي الملتزم في البلاد بعيداً عن التهديد والخطف والتضييق على حرية التعبير.

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