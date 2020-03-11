اول قطار معلق سيرى النور في النجف

2020/03/11 | 22:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت هيئة الاستثمار في النجف الاشرف، عن اكمالها كافة المتطلبات القانونية والفنية الخاصة بمشروع المونريل ( القطار المعلق) في المحافظة.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تم اكمال كافة المتطلبات القانونية والفنية الخاصة بمشروع المونريل ( القطار المعلق) في المحافظة، وبعد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع المونوريل ( القطار المعلق) الذي تزعم مجموعة شركات كروب هالس انترناشونال هولدنك الصينية وهي إحدى الشركات الكبيرة والمتخصصة في هذا المجال، تبين ان الكلفة الاجمالية للمشروع تتجاوز المليار دولار من اموال الشركة ومثل هذه المشاريع تحتاج الى موافقات الهيئة الوطنية للاستثمار ومجلس الوزراء وليس من صلاحية المحافظة ، قمنا بارسال كافة الاوليات الى بغداد للهيئة الوطنية والى مجلس الوزراء لاصدار الاجازة الاستثمارية للمشروع والذي سيستغرق ٤ سنوات للتنفيذ".

وتابعت ان "هذا المشروع سيشغل اكثر من ٥٠٠٠ يد عاملة اغلبها محلية اثناء التنفيذ والتشغيل ولمدة اكثر من ٣٠ عام ، ويحتوي هذا القطار على تقنيات عديدة وجديدة هي الاولى من نوعها في العالم بالاضافة الى مواصفات السلامة والامان وسيقطع اكثر من ٣١ كم بمسارين ذهاب واياب لتقليل الزخم الحاصل في شوارع المدينة ليغطي كافة احياء المدينة الشمالية والجنوبية بمحطات سريعة لصعود الركاب تبلغ ٢٣ محطة وبطاقة استيعابية تتراوح من ٦٠٠٠ -٧٠٠٠ شخص".





وطالبت مجلس الوزراء "بالاسراع في اصدار الموافقات الخاصة لاصدار الاجازة الاستثمارية للمشروع لتكون النجف الاشرف من اولى المدن العراقية التي ستشهد اقامة قطار معلق يخدم مواطنيها والزائرين اليها من داخل وخارج العراق".

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