القوى العراقية تشكل لجنة لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة + فيديو

2020/03/11 | 22:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 2020.03.11 – كشفت مصادر عراقية عن تشكيل لجنة سباعية تمثل الأحزاب الشيعية الأساسية لترشيح شخصية لترؤس الحكومة المقبلة، فيما أعلنت لجنة ...

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