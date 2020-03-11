إحصاء لكوردستان 24: كورونا يتخطى عتبة الـ70 إصابة في العراق

2020/03/11 | 22:36 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تحتسب وزارة الصحة العراقية نحو نصف عدد الاصابات المؤكدة في إقليم كوردستان - صورة ارشيفية

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