بعد اغتيال “قدوس وكرار”،،حرق مقار حزبية في ميسان ومحاصرة مقر للشرطة

2020/03/11 | 22:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: ذكرت مصادر وشهود عيان في محافظة ميسان، اليوم الاربعاء، ان متظاهرين غاضبين أحرقوا مقار حزبية وحاصروا مقراً رئيساً للشرطة وسط المدينة، بعد يوم على اغتيال الناشطين عبد القدوس وكرار عادل في منطقة الصناعية بالمحافظة.متظاهرو مدينة العمارة مركز محافظة ميسان يحاصرون مقر قيادة شركة المحافظة ويطالبون بإقالة القيادات الأمنية واعتقال ومحاسبة […]

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