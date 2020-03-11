صحة الكرخ تنصح سكانها بعدم التوجه الى الرصافة

2020/03/11 | 22:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد وجه مدير صحة الكرخ في بغداد جاسب لطيف علي الحجامي اليوم الأربعاء، رسالة لأهالي العاصمة بغداد، نصحهم فيها بعدم التنقل ما بين الكرخ والرصافة الا للضرورة.وقال الحجامي، عبر منشور على صفحته بموقع فيسبوك: إن “الخبر السعيد هو أن كل المحجورين من عوائل المصابين في دائرة صحة الكرخ، أنهوا مدة الحجر المطلوبة، ولم تظهر على أي منهم علامات المرض، وهذا يدل على عدم انتقال العدوى لهم”.وأضاف: “نتمنى الالتزام بعدم الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى، مع الالتزام بالتوصيات اللازمة للوقاية من المرض”، ناصحا بعدم التنقل ما بين الكرخ والرصافة الا للضرورة.وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت مديرية صحة الأنبار إطلاق حملة لتعفير وتطهير كافة الدوائر الخدمية في المحافظة لمنع انشار فيروس كورونا في المحافظة، وكشفت عن عدم تخصيص موقع طبي لحجر المصابين في المحافظة لعدم تخصيص أماكن لذلك.واعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان العراق اليوم الأربعاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع حالات الإصابة في عموم الإقليم إلى سبعة عشر حالة.وقالت الوزارة في بيان، إن “صحة محافظة أربيل سجلت إصابة جديدة بفيروس كورونا، لشاب يبلغ من العمر 32 عاماً”، مبينة أن عدد الإصابات في الإقليم بفيروس كورونا بلغ 17 حالة.

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