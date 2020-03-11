2020/03/11 | 22:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمت الهيئة الادارية لنادي كربلاء اليوم الأربعاء ، علي وهيب مدربا لفريقها الكروي وسامر سعيد مساعدا لهوقال احمد هدام رئيس الهيئة الادارية لنادي كربلاء، ان مباشرة الكادر التدريبي ستتم بعد اتضاح صورة دوري الدرجة الاولى من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم مؤكدا استعداد الادارة لتلبية كل الظروف المناسبة للكادر التدريبي الجديد من اجل المساهمة في عودة العميد الكربلائي لدوري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي كربلاء يتعاقد مع مدرب جديد للمرحلة المقبلة من الدوري ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي كربلاء يتعاقد مع مدرب جديد للمرحلة المقبلة من الدوري ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).