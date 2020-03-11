محافظة البصرة تمنع إقامة قمة كبيرة من الدوري الممتاز

2020/03/11 | 22:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين}قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الأربعاء تأجيل قمة الزوراء والميناء بعد ما امتنعت محافظة البصرة من إستقبال وفد نادي الزوراء الرياضي،حيث تم مخاطبة الجهات المختصة في المحافظة بالسماح بدخول النادي الا ان هذا الطلب جوبه بالرفض بسبب منع إستقبال الوفود القادمة إلى المحافظة بسبب القرارات الوقائية المتخذة في البصرة،

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