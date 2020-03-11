2020/03/11 | 22:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت منظمة الصحة العالمية تحول فيروس كورونا الى وباءٍ عالمي.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس غيبريسوس، إنه يمكن تصنيف فيروس كورونا بأنه وباء عالمي، عازيا ذلك الى أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع ثلاثة عشر ضعفا خلال الأسبوعين الأخيرين.

وأضاف، أن منظمة الصحة العالمية تعرب عن قلقها العميق لمستويات انتشار الفيروس وحدّته، كما أن قلقها عميق تجاه عدم اتخاذ الإجراءات الكافية.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا تحول الى وباءٍ عالمي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا تحول الى وباءٍ عالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).