فرنسا: ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 48 حالة

2020/03/11 | 22:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، ارتفاع إجمالي الوفيات في البلاد جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 48 بعد تسجيل 15 اليوم، والإصابات إلى 2281، بينهم 105 حالتهم خطرة.

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