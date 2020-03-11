محافظ كربلاء يعلن شفاء اول حالة مصابة بكورونا

2020/03/11 | 22:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ كربلاء

اعلن محافظ كربلاء، نصيف جاسم الخطابي، اليوم الاربعاء، عن شفاء اول حالة مصابة بفيروس كورونا.

وقال ...





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