نائب يكشف عن مهمتين اساسيتين للجنة السباعية ويتحدث عن اتفاق سياسي بشأن عبدالمهدي

2020/03/11 | 22:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن كتلة النهج الوطني، حسين العقابي، الاربعاء (11 آذار 2020)، عن مهمتين اساسيتين للجنة ا...





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