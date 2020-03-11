2020/03/11 | 23:01 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عودة مئات الأسر النازحة الى قرى أمرلي في صلاح الدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/11 | 23:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة مئات الأسر النازحة الى قرى أمرلي في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عودة مئات الأسر النازحة الى قرى أمرلي في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).