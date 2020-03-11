2020/03/11 | 23:05 - المصدر: الغد برس

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ترامب يوقع مذكرة تقضي بتوفير المزيد من أجهزة التنفس الصناعي في ام

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ترامب يوقع مذكرة تقضي بتوفير المزيد من أجهزة التنفس الصناعي في امريكا

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