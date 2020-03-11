كوردستان ترسل وفداً الى بغداد لـ

2020/03/11 | 23:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أشرف نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان قوباد طالباني، اليوم الأربعاء ١١ آذار (مارس) ٢٠٢٠، على اجتماع لمتابعة تنفيذ قانون الإصلاح الذي اُقر من قبل برلمان كوردستان في دوائر حكومة الإقليم ومؤسساتها كافة.وأثناء الاجتماع، قيّم الحاضرون الأوضاع العامة في اقليم كوردستان وتحديدا فيما يتعلق بتبعات تفشي فيروس كورونا وسبل تنفيذ التعليمات الصادرة من قبل حكومة إقليم كوردستان في مختلف المؤسسات الحكومية.وشدد ‏نائب رئيس الوزراء ‏على ضرورة مواصلة حملة الإصلاحات وتعدد مصادر الدخل في الإقليم، مبينا أن تنفيذ قانون الاصلاح الذي صوت عليه برلمان كوردستان سيكون احد اهم اولويات الحكومة.وتقرر في الاجتماع زيارة وفد إلى بغداد لغرض التنسيق والتعاون حول إدارة الوضع الحالي، كما تم تكليف وزارة المالية والاقتصاد لإعداد تقرير مفصل إزاء كيفية تنفيذ قانون الاصلاح.وفي جانب آخر من الاجتماع، تم التباحث حول قطاع الكهرباء وكيفية تنفيذ الإصلاحات في هذا القطاع، ‏حيث قدم وزير الكهرباء تقريرا حول إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية وجمع عائدات الوزارة، كما قدم العديد من المقترحات والملاحظات بشأن تنظيم هذا القطاع بشكل أفضل.وتم في الاجتماع ايضا تكليف وزارة الكهرباء لإعداد تقرير علمي مفصل في الأسبوعين المقبلين لتوضيح خطتها حول خطة الإصلاحات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

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