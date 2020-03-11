الصدر: ترامب وراء انتشار فيروس “كورونا” في العالم

2020/03/11 | 23:20 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، 11 آذار، 2020، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالوقوف وراء انتشار فيروس كورونا في العالم.وقال الصدر في تغريدة له على “تويتر”، “يا […]

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