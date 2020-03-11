التربية تقدم دعماً للحالات الإنسانية من كوادرها

2020/03/11 | 23:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، تقديم الدعم لأكثر من 100 حالة إنسانية من كوادرها.

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