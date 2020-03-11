اعمال تطوعية إنسانية في سنجار ومخيمات النازحين اثناء انتشار فايروس كورونا في العراق

2020/03/11 | 23:23 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ليث حسين مع انتشار فيروس كورونا وخاصة بعد وصوله في العراق بدأ اعمال تطوعية إنسانية متنوعة في عدة جوانب ومناطق متعددة وذلك بهدف عدم انتشار هذا الفيروس بشكل كبير في العراق والوقاية منه وتوعية الناس.هذا وفي مدينة شنگال غرب محافظة نينوى، وبعد استغلال الوضع من قبل البعض وارتفاع أسعار الكمامات والمستلزمات …

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