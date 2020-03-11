احتجاجات غاضبة وحرق لمقرات فصائل مسلحة واحزاب في ميسان

2020/03/11 | 23:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ميسان عمت محافظة ميسان مساء اليوم الأربعاء تظاهرات غاضبة احتجاجا على مقتل ناشطين في الحراك الشعبي الليلة الماضية بهجوم مسلح، وأضرم المتظاهرون النيران بمقرات تعود للفصائل المسلحة والأحزاب في المدينة، فيما لاتزال المسيرات تجوب العديد من الشوارع والطرق الرئيسية.وقال مصدر امني لمراسل " كلكامش برس " إن “تجمعات غاضبة وحاشدة خرجت مساء اليوم بمسيرات تطالب بمحاسبة قتلة المتظاهرين والكشف عن الميليشيات المتورطة بقتل الناشطين في تظاهرات ميسان الليلة الماضية”.وأضاف المصدر: أن “المسيرة طالبت بإقالة القادة الأمنيين في المحافظة بعد اتهامهم بالتقصير في حماية المتظاهرين”.في الأثناء، اقتحم متظاهرون غاضبون مقرات الفصائل والأحزاب في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، وأضرموا فيها النيران احتجاجا على استهداف الناشطين.واضاف إن “متظاهري ميسان أضرموا النيران بمقر عصائب أهل الحق في المدينة، فضلا عن العديد من مقرات الأحزاب والفصائل الاخرى”.وتستمر لغاية اللحظة المسيرات والتظاهرات الحاشدة في مدينة العمارة ،فيما حذر مراقبون من استخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين من قبل الفصائل المسلحة وعناصر حماية المقرات الحزبية.واغتال مسلحون في محافظة ميسان، مساء الثلاثاء، اثنين من الناشطين البارزين في الحراك الشعبي أحدهما فنان والآخر محامي.وقالت مصادر: إن “مسلحين يرجح انتمائهم لفصائل متنفذة اغتالوا مساء الثلاثاء الفنان والناشط في الحراك الشعبي عبد القدوس قاسم الحلفي، والمحامي كرار عادل، في منطقة الحي الصناعي وسط مدينة العمارة”.وأضافت المصادر: أن “المسلحين كانت تقلهم دراجة نارية، وقاموا بملاحقة الحلفي وعادل في منطقة الحي الصناعي وفتحوا نيران أسلحتهم عليهما”.

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