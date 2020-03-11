2020/03/11 | 23:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوكس نيوز: مقتل جنديين أميركيين وبريطاني وجرح 11 في قصف معسكر التاجي

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