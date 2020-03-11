درعا…الجيش السوري يستولي على مجمعٍ سكنيّ بعد طرد نازحين منه

2020/03/11 | 23:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استولت قوات الجيش السوري على تجمع سكني، تابع لـ “الإسكان العسكري”، شرق بلدة “طفس” بريف درعا، وحولته لمقر لها ومنطلق لعملياتها العسكرية.وقبيل استيلائها على التجمع السكني، أقدمت تلك القوات

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