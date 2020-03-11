2020/03/11 | 23:36 - المصدر: الغد برس

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واشنطن الامريكية تقرر إغلاق المدارس لمدة أسبوعين اعتبارا من الجمع

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واشنطن الامريكية تقرر إغلاق المدارس لمدة أسبوعين اعتبارا من الجمعة بسبب كورونا

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