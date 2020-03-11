2020/03/11 | 23:36 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل نت ما زالت سلسلة الاعتداءات والهجمات التي تستهدف الوجود الأميركي في #العراق مستمرّة، وتأبى أن تتوقّف، تستمر حلقات هذا المسلسل، ومعها تستمر الحكومة في الاستنكار فقط.في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المُسلسل يُعاد.. /10/ صواريخ تستهدف قاعدة تضم قوات أميركية في بغداد) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المُسلسل يُعاد.. /10/ صواريخ تستهدف قاعدة تضم قوات أميركية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).