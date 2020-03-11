2020/03/11 | 23:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصابة نائب الرئيس الإيراني اسحاق جهانكيري بفايروس كورونا

اخبار مباشرة

اصابة نائب الرئيس الإيراني اسحاق جهانكيري بفايروس كورونا

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة نائب الرئيس الإيراني اسحاق جهانكيري بفايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة نائب الرئيس الإيراني اسحاق جهانكيري بفايروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).