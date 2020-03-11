2020/03/11 | 23:37 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "رويترز": أنباء عن مقتل أمريكيين اثنين وبريطاني بالهجوم الصاروخي على معسكر التاجي العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/11 | 23:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("رويترز": أنباء عن مقتل أمريكيين اثنين وبريطاني بالهجوم الصاروخي على معسكر التاجي العراقي) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("رويترز": أنباء عن مقتل أمريكيين اثنين وبريطاني بالهجوم الصاروخي على معسكر التاجي العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).