مسؤولون أمريكيون: إصابة نحو 12 من أفراد التحالف في الهجوم بالعراق

2020/03/11 | 23:40 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقطت 10 صواريخ داخل معسكر للجيش العراقي، شمالي العاصمة بغداد، مساء اليوم الأربعاء، 11 مارس/ آذار.أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة “سبوتنيك” في العراق، اليوم، أن […]

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