مقتل جنديين اميركيين واخر بريطاني وإصابة 11 اخرين بهجوم على قاعدة التاجي

2020/03/11 | 23:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أفادت شبكة "فوكس نيوز" ،اليوم الاربعاء، بمقتل جنديين امريكيين وجندي بريطاني وإصابة 11 اخرين اثر الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة التاجي شمالي العاصمة بغداد.وذكر مصدر عسكري أمريكي، ان 15 صاروخ كاتيوشا سقطوا على قاعدة التاجي في العراق مما تسبب بمقتل وإصابة جنود امريكان وبريطانيين، وان الجيش الأمريكي لايزال يعالج الجرحى حتى الآن، مؤكداً ان تنظيم داعش لايملك هذه القدرة.

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