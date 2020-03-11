كيف يُحدد بطل الليغا حال إلغاء البطولة؟

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه في حالة إلغاء البطولة هذا الموسم، سيتم تشكيل لجنة مؤلفة من الأمين العام لـلاتحاد الإسباني ورابطة الليجا، لتحديد كيفية اختيار بطل المسابقة. وأشارت إلى أن في حالة الخلاف بين الطرفين على طريقة اختيار البطل، تنتقل سلطة اتخاذ القرار إلى رئيس الاتحاد الإسباني أو الهيئة التي يفوضها.ويتصدر برشلونة حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، ويليه ريال مدريد في المركز الثاني بـ56 نقطة.
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