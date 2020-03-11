أهم ماجاء في كلمة عبدالمهدي بالاجتماع الخاص بالموازنة العامة والآثار الاقتصادية لفايروس كورونا وانهيار أسعار النفط

2020/03/11 | 23:48 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- • العراق بلد قوي وقادر على تجاوز مايواجهنا من تحديات اقتصادية وسياسية وازمة كورونا وانهيار أسعار النفط .• التحديات تستدعي القلق وليس الفزع واليأس، ويجب التمسك بروح المبادرة ورفع […]

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