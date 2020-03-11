2020/03/11 | 23:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]حذر متنبئ جوي، من طقس اليومين المقبلين في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير من طقس اليومين المقبلين في العراق) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير من طقس اليومين المقبلين في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).