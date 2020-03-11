الحلبوسي والمالكي يؤكدان أهمية دعم اللجنة السباعية لإختيار رئيس وزراء جديد

2020/03/11 | 23:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

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