تحذير.. قضم الأظافر أسهل طريقة للإصابة بكورونا

2020/03/11 | 23:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر خبراء الأمراض المعدية، من انتقال الفيروسات من خلال الأظافر، مشددين على عدم قضمها لأن هذه العادة هي أسهل طريقة لنقل فيروس كورونا المستجد المنتشر في معظم دول العالم.

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