الصحة الكوردستانية تصدر احدث احصائياتها عن فيروس كورونا

2020/03/11 | 23:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، احدث احصائياتها بشأن فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الاقليم، مبينة ان عدد الحالات الايجابية-المصابة- كانت 19 حالة توفي منهم واحد وتعافى آخر ويخضع الباقون لرعاية طبية مستمرة ويتمتعون بحالة صحية مستقرة.وجاء في بيان للوزارة بشأن مرض فيروس كورونا المستجد COVID-19 في اقليم كوردستان، ورد لشفق نيوز، ان الفرق الصحية تستمر في البحث والتفتيش عن المشتبه بحاملي هذا الفيروس يوميا، مبينا ان عدد المواطنين الذين تم الحجر عليهم كان 3089 شخصا في 29 مكانا مختلفا واصبح العدد المتبقي منهم في الحجر فقط 923 شخصا وتم اخلاء سبيل 2166 شخصا بعد انتهاء مدة الحجر البالغة 14 يوما.واضاف انه خلال الساعات 24 الماضية تم اجراء 99 فحصا وظهرت 3 حالات ايجابية اي مصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 وهم من اهالي مدينة اربيل واصيبوا بالعدوى من الطالب العائد من ايران الذي كان قد تم حجره سابقا، ومن بين هؤلاء الثلاثة رجلا يبلغ من العمر 32 عاما وهو زميل له والباقيان رجل بعمر 34 عاما وامرأة في 38 عاما وهما شقيق وزوجة شقيق ذلك الطالب.وتابع البيان ان مجموع حاملي فيروس كورونا المستجد COVID-19 في اقليم كوردستان فقط 19 حالة توفي منهم واحد وتعافى آخر بشكل تام ويخضع الباقون لرعاية طبية وحالتهم الصحية مستقرة.واكد البيان على المواطنين الالتزام بالتعليمات الصحية وبالخصوص عدم الذهاب الى المناطق المزدحمة وعدم التماس مع الناس الاخرين ومداومة غسل اليدين وكذلك الاتصال بالرقم الساخن 122 في حال استدعت الضرورة.

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