2020/03/11 | 23:58 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | فوكس نيوز: مقتل جنديين أميركيين وجندي بريطاني وجرح 11 آخرين بقصف صاروخي على قاعدة التاجي شمالي بغداد

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