رويترز: مقتل واصابة نحو 15 جنديا من قوات التحالف في هجوم التاجي

2020/03/11 | 23:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

افادت وكالة رويترز، اليوم الاربعاء، بمقتل واصابة نحو 15 جنديا من قوات التحالف الدولي في الهجوم الذي وقع في معسكر التاجي.

ونقلت رويترز، عن مسؤول امريكي قوله، إن "ثلاثة جنود من قوات التحالف، اثنان منهم امريكيين واخر بريطاني قد قتلوا بالهجوم الذي استهدف معسكر التاجي في العراق، فيما اصاب نحو 12 اخرين".وكانت خلية الإعلام الأمني، قد اعلنت اليوم الأربعاء، عن سقوط عشرة صواريخ كاتيوشا داخل معسكر التاجي بدون خسائر.وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الخلية عثرت على عجلة نوع كيا بنكو تحمل منصة صواريخ فيها ثلاثة صواريخ متبقية، جنوب منطقة الراشدية".

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الأعلام الأمني، الأربعاء، تعرض معسكر التاجي، شمالي العاصمة بغداد، لقصف صاروخي.

وذكرت الخلية، في بيان، أن "عشرة صواريخ كاتيوشا، سقطت داخل معسكر التاجي من دون خسائر".

وأشارت الى أنه "تم العثو

بغداد اليوم - ميسان

أفاد مصدر امني، الثلاثاء، باغتيال ناشطين مدنيين اثنين بهجوم مسلح في ميسان.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين اقدموا على اغتيال الناشط عبد القدوس قاسم والمحامي كرار عادل، الناشطيْن في التظاهرات بمحافظة ميس

بغداد اليوم - كربلاء

أعلنت شرطة كربلاء، الثلاثاء، ضبط عجلة تحمل 20 مسدسا صوتيا واعتدة من نفس النوع في احدى مداخل المدينة.

وقالت القيادة في بيان، إن "مفارز قسم مكافحة المتفجرات تمكنت من ضبط عجلة بداخلها مسدسات صوتية عدد 20 مع عتا

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