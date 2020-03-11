2020/03/11 | 23:59 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة، اليوم الأربعاء، عن اعتذارها عن إقامة مراسم استبدال رايتي قبتي الإمامين الكاظمين الجوادين (ع) نظراً للظروف الراهنة.وذكرت العتبة في بيان إنها “نعتذر عن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة الكاظمية تعتذر عن إقامة مراسم إستبدال رايتي قبتي الإمامين الجوادين (ع)) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة الكاظمية تعتذر عن إقامة مراسم إستبدال رايتي قبتي الإمامين الجوادين (ع)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).